Croce e Delizia, da Edoardo Leo a Bentivoglio: l'anteprima è da red carpet

Mondi anticonformisti e parata di star al multisala di piazza Cavour per l’anteprima di “Croce e delizia”, di Simone Godano. Sfilano, su un red carpet appena scartato e tra folte ali di fan, il regista con la bella moglie Roberta e i suoi protagonisti: la riservata Jasmine Trinca appare in giacca di lino bianco su jeans, maglietta rosso marinaro e tacchi alti. Una mise davvero primaverile malgrado il gelo artico della serata. Con lei ci sono il fascinoso Fabrizio Bentivoglio ma anche Filippo Scicchitano, Anna Galiena, in outfit prugna, la giovane e briosa Rosa Diletta Rossi, in outfit rosa antico e caschetto bruno, Clara Ponsot, in lungo lurex a righe, e Giandomenico Cupaiuolo. Un gruppo glam che attira altrettanti illustri ospiti. Pigiati dal pubblico che ha già impugnato i cellulari per le foto ricordo, arrivano Edoardo Leo, in caldo cappotto marrone, che saluta la bionda e bella Greta Scarano, in leggero cappottino beige lucido. L’attrice posa con il regista Sidney Sibilia. Unico dei protagonisti ad essere assente: Alessandro Gassmann, fuori Roma per lavoro.



E poi ancora, bloccati dai flash, che impazzano, il produttore Luigi De Laurentiis, Valerio Aprea e la dolce Diane Fleri. Tutti salutati dal produttore Matteo Rovere e dalla sceneggiatrice Giulia Steigerwalt. Di corsa, nel foyer, ecco Alessandro Preziosi. Ma va a vedere un altro film. E’ del gruppo invece Elda Alvigini, che si toglie il cappotto per le foto: e la sopresa non manca, visto che sull’abito campeggia la scritta blu “red carpet”. E ancora passerella di spicco per l’allenatore di calcio Roberto Baronio con la moglie Ezia. Luca Verdone passa in un attimo. Anna Pettinelli e’ con Stefano Macchi. E transita l’attore di teatro Umberto Orsini. In sala siedono anche la comica Francesca Reggiani, sorpresa dai clic, e Marco Bonini. Si parla molto, nel foyer, delle due famiglie al centro della storia, molte diverse tra loro. Ovvero i Castelvecchio, eccentrici e con una mentalità aperta, ma narcisisti e disuniti, e i Petagna, che sono tutto l'opposto: gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come mai queste due famiglie consì diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno solo i capifamiglia Tony (Bentivoglio) e Carlo (Gassmann): l'inaspettato annuncio del loro amore scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli di Penelope ( Trinca) e Sandro (Schicchitano), i loro rispettivi primogeniti. Dinner per il cast, molto tardi, a viale Parioli.

Ultimo aggiornamento: 10:32

