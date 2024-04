Ilenia Pastorelli imbarazza Francesca Fagnani: «Sai quanti soldi faremmo io e te su OnlyFans? Sai che bonifici forti. Mostriamo i piedi che ci frega»

«Si sente a suo agio con le scene di nudo?», «Ma io te lo dico Franci se a me arriva il bonifico sto sempre a mio agio». Torna stasera in tv, martedì 16 aprile, una nuova puntata di Belve. Ilenia Pastorelli è tra le ospiti di Francesca Fagnani e dagli spoiler che sono appena usciti in rete ci sarà da divertirsi. Vediamo dunque le anticipazioni.

Belve, ospiti e anticipazioni della terza puntata: da Ilenia Pastorelli a Marcella Bella, ma ci sarà anche Simona Ventura

Ilenia Pastorelli spiazza Francesca Fagnani

Francesca Fagnani toglie la maschera da belva e non riesce a smettere di ridere. «Comunque il trailer di “Cosa fai a Capodanno” è stato lanciato su PornHub, lei ha detto “quando l'ho saputo sono rimasta un po' così visto che c'è il mio sedere in bella vista, quindi ho pensato mamma mia”».

L'attrice interrompe la conduttrice: «Allora si dunque lì stai facendo un film stai lavorando quindi non è che ho proprio detto "adesso metto il mio sedere...”, non è tipo Only...

la conosci?».

L'ex del Gf fa un chiaro riferimento a OnlyFans e continua provocando la Fagnani: «Guarda che se ci iscriviamo io e te famo un sacco de soldi. Lo sai che facciamo? Facciamo vede' i pedi».

Niente la conduttrice non riesce a smettere di ridere. «Ma lei lo farebbe?» Ilenia non ha esitazioni: «Avoja. Ma certo ma cosa mi frega quelli fanno bonifici forti». Francesca fagnani prova a tornar seria: «Si ma lei adesso guadagna», ma la Pastorelli ha la risposta pronta: «Ma i bonifici non si rifiutano mai»

La carriera

Poi Francesca Fagnani le chiede se “abbia sentito il venticello del rosicamento” arrivando dal Gf e vincendo subito un premio importante come il David di Donatello con il ruolo interpretato in Lo chiamavano Jeeg Robot. «Paradossalmente non dalle altre candidate», confessa Pastorelli, «Più che altro da quei ragazzi che, giustamente, studiavano da tanti anni e non sono mai riusciti a fare un film».

L'infanzia in periferia

Spazio poi all'infanzia nella periferia romana: «Ha avuto un’infanzia più felice o infelice?», le chiede la Fagnani e la Pastorelli replica: «Più infelice, però lo dico con il sorriso, perché quando si riesce a trasformare la merda in cioccolata, sei fortunata».