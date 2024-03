Un mondo a parte, il film girato nel Parco: Virginia Raffaele e Albanese a Pescasseroli per l'anteprima abruzzese

Green carpet, con le orme dell’orso bruno marsicano, per l’anteprima abruzzese a Pescasseroli del film "Un Mondo a Parte", di Riccardo Milani, interpretato dagli attori Antonio Albanese e Virginia Raffale.Il suggestivo centro storico di Pescasseroli, in provincia dell'Aquila, è diventato il palcoscenico perfetto per celebrare l'incontro tra la natura selvaggia e l'arte cinematografica. Tra i vicoli, una mostra fotografica permanente di Claudio Iannone ha immortalato le immagini del set, durante le riprese tra il 2022 e il 2023. Numerosi sono stati gli ospiti, tra attori e giornalisti, ma anche semplici cittadini, tutti desiderosi di catturare il momento con selfie. L’organizzazione dell’evento, è stata curata da Paridevitale srl Communication & Pr.

Riccardo Milani, insieme al presidente del Pnalm Giovanni Cannata, al direttore Luciano Sammarone e al presidente della comunità del Parco, Antonio Di Santo, hanno prima visitato la sede del Parco, per poi dirigersi nel cuore del paese. Qui, Antonio Albanese e Virginia Raffale, catturati dalla musica della banda locale, hanno improvvisato un ballo. Alle 21,30, la proiezione in anteprima Abruzzo della pellicola si è tenuta nel Cinema dedicato a Ettore Scola. Prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Medusa, arriverà in tutte le sale cinematografiche il 28 marzo. Il film offre uno sguardo sulle dinamiche e le sfide affrontate dalle piccole realtà montane, evidenziando l'importanza vitale delle istituzioni scolastiche per la loro sopravvivenza. Antonio Albanese interpreta il maestro elementare Michele Cortese, che dopo 40 anni di insegnamento a Roma ottiene il trasferimento all’Istituto “Cesidio Gentile”, conosciuto come Jurico. Cortese si immerge nella vita di un piccolo paese, dove la natura è parte integrante del quotidiano e i suoni della città, soprattutto in inverno, sono sostituiti dal silenzio delle montagne innevate. Con l’aiuto della vicepreside Agnese, interpretata da Virginia Raffaele, e dei bambini della scuola, Cortese supera gradualmente la sua "inadeguatezza" cittadina, diventando parte integrante della comunità locale.Tuttavia, quando sembra che tutto stia procedendo per il meglio, arriva la notizia che la scuola, cuore pulsante della collettività, è in pericolo di chiusura a causa della diminuzione degli iscritti e quindi, nel mese di giugno, chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per salvare la scuola, con Cortese e gli abitanti del piccolo centro che si uniscono per evitare la sua soppressione.

Il soggetto e la sceneggiatura, sono di Michele Astori e Riccardo Milani, mentre la fotografia è di Saverio Guarna e la scenografia di Marta Maffucci.

"Un Mondo a Parte" è un viaggio emozionante alla scoperta delle meraviglie naturali dell'Abruzzo e delle sfide umane che animano le piccole comunità di montagna. Un film che cattura il cuore e l'anima dello spettatore, lasciandosi ammirare come un gioiello prezioso nel panorama del cinema italiano contemporaneo. A Pescasseroli, Riccardo Milani e sua moglie, l' attrice Paola Cortellesi, hanno una casa immersa nella natura, un rifugio dove godere di momenti di pace e intimità, lontani dagli occhi del pubblico e dagli impegni ella vita professionale. La loro presenza arricchisce ulteriormente la comunità locale, confermando il legame profondo tra il mondo dello cinema e la bellezza del paesaggio. L’organizzazione dell’evento, è stata curata da Paridevitale srl Communication & Pr.