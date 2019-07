Il cinema delle donne, attrici e registe in scena all'Isola Tiberina

Il cinema è donna. Sicuramente quello proposto per la due giorni in rosa andata in scena all'Isola del Cinema, con un'invasione di talenti femminili. Sfilano registe, attrici e produttrici. L'occasione è da non perdere: l'evento speciale organizzato da Francesca Piggianelli, Donne in corto. Appuntamento omaggio a tutte le donne del settore cinematografico con proiezione di cortometraggi pluripremiati e un'anteprima esclusiva per il molo artistico. Sfidando le previsioni di maltempo, fortunatamente scongiurate, raggiungo la piazzetta monumentale la simpatica Lidia Vitale, in total black e sandali in tinta, con la bella figlia Blu Yoshimi.

La Vitale firma la regia del corto Tra Fratelli, con protagonista la giovane rampolla. Ci sono la bionda Isabel Russinova, in ampi pantaloni scuri e tunica in tinta su collana etnica: è qui per il suo corto Là, dove continua il mare, diretto assieme a Rodolfo Martinelli Carraresi. Scende le scale la giovane Francesca Luce Cardinale, nipote di Claudia Cardinale, in fresco abito bianco con motivi geometrici. Curiosità e tanti clic per l'attrice dal cognome importante che recita nel corto I sogni sospesi, di Manuela Tempesta, assieme ai colleghi Melania Dalla Costa, in castigato modello nero con maniche di velo ed elegante tracolla, e Giovanni Maria Buzzatti.

Tra i presenti, oltre alle registe e al cast, personaggi dello spettacolo e amici che contribuiscono, con calore e partecipazione, a rendere più densa la platea. Ci sono il regista e cantante Vincenzo Incenzo, con notevoli collaborazioni con Renato Zero, e il produttore Gabriele D'Avì. E si prosegue con i corti: la regista Cristina Campagna partecipa, insieme all'attrice Valentina Gabrielli, con Le cose che non ti ho detto mai. Core nero, ispirato a Er fattaccio de vicolo der moro, per la regia di Antonella Laganà, sorella del comico Rodolfo, è presentato dall'autrice insieme alla divertente Paola Tiziana Cruciani, nel cast dell'opera. Ecco gli interpreti di Di chi è la terra?, su tematiche ambientali, di Daniela Giordano, in total white e sciarpa rossa. Si continua con la proiezione di It's up to me, in anteprima addirittura nazionale, della regista Manuela Ruiu Smith, in top rosa su stivali neri sfrangiati, con i protagonisti Dafne Barbieri e Francesco Forte. La maratona prosegue con cortometraggi, videoclip di vari artisti del panorama italiano, tra cui Piotta, e fascinose star come Miriam Galanti. Mentre Gianna, di Rino Gaetano, è cantata da Daniele Savelli a chiusura di kermesse.

