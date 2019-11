Red carpet in delirio per Chiara Ferragni: una notte da star insieme al marito Fedez

Sacro e profano. Per una sera via della Conciliazione - la strada percorsa ogni giorno da migliaia di pellegrini in visita a piazza San Pietro - è diventato il set di uno degli eventi mondani più attesi dell’autunno romano venendo occupata da un lungo tappeto rosa. Protagonista lei, la diva per acclamazione, Chiara Ferragni, arrivata in compagnia del marito Fedez, fra urla di giubilo di un centinaio di fan che avevano preso d’assalto le transenne divisorie fin dalle prime ore del pomeriggio. In programma l’anteprima europea del documentario “Chiara Ferragni - Unposted”, il documentario diretto da Elisa Amoruso che esplora la vita dell’imprenditrice digitale e che, dopo il successo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e il trionfo al box office italiano, sarà disponibile in esclusiva dal 29 novembre su Amazon Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo.



E la Ferragni non ha deluso le aspettative. Fasciata da un abito scuro moonospalla con manica a sbuffo e spacco vertiginoso dalla linea scivolata e leggera coda accennata. Un total black illuminato da sandali a gioiello con tacco a stiletto. La influencer più famosa del mondo, dopo essersi “concessa” al flash dei fotografi accennando anche effusioni con la sua dolce metà - Fedez presentatosi in monopetto dalla linea moderna, camicia bianca e pantalone affusolato sopra un paio di sleepers - ha voluto ripagare la lunga attesa dei suoi follower avviandosi verso di loro e concedendosi a lunghi abbracci e a selfie ricordo. Poi dopo un altro passaggio sotto gli scatti senza fine di decine di macchine fotografiche è riuscita ad entrare finalmente nella sala dell’Auditorium dove è stata accolta da un diluvio di applausi.

Fra il pubblico - che era riuscita a prendere posto malgrado un’organizzazione e un servizio di sicurezza non proprio all’altezza di un evento cosi importante - anche tanti volti dello spettacolo come Laura Chiatti, Massimiliano Varrese e Valentina Melis, Ariedna Romero, Ludovico Fremont, Beatrice Vendramin, Matteo Guerra e Diana Del Bufalo. Per tutti una full immersion sul percorso professionale e personale di Chiara Ferragni, scandito dal succedersi delle stagioni della moda e dalla vita frenetica della fashion blogger più influente del pianeta. E prima che iniziassero a scorrere le immagini è intervenuta proprio la protagonista. «Spero che la mia storia - ha detto la Ferragni - possa raggiungere più persone possibili e che possa incoraggiarle a credere e a perseguire i propri sogni, proprio come ho fatto io».

