Su una terrazza di via Torino gli chef stellati si radunano per aiutare il Burkina Faso

Su una splendida terrazza di via Torino in scena il charity dinner “Chef for Burkina”, promosso dalla Comunità Missionaria di Villaregia. Ad aprire le danze della kermesse culinaria, gli showcooking di due chef d’eccezione: Alessandro Circiello, presidente Federcuochi Lazio e volto di Buongiorno Benessere su Rai Uno, e Raimondo Mendolia, creatore della pasta a basso indice glicemico che sta facendo impazzire i guru della ristorazione internazionale. Con loro il resident chef Gianni Fella, autore di uno scenografico antipasto a base di gamberi. In prima fila, a sostenere l’iniziativa, la cantante e conduttrice Silvia Salemi, che offre una toccante versione del brano “A casa di Luca”, il conduttore di Rai Ragazzi Marco Martinelli, la talentuosa Giulia Luzi (nella foto), Monica Vallerini di “Un Medico in Famiglia” e il comico Dado. Il cielo stellato del roof garden con vista mozzafiato sui tetti di Roma fa da cornice a un menu da cucina stellata.