Napoli, prosegue raccolta fondi del burattinaio Adriano Ferraiolo per il Burkina Faso

Prosegue la raccolta fondi del Maestro Burattinaio Adriano Ferraiolo in Aiuti missionari. I volontari dell'associazione hanno preparato un container - che al momento si trova a Napoli - pieno di medicinali e alimenti di prima necessità, destinato alla popolazione del Burkina Faso, con l'aiuto della congregazione Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato. Con le suore missionarie, suddivise tra la sede del Santuario Sacro Cuore di Gesù Mugnano di Napoli e coordinata dalla Madre Generale Suor Carla, Aiuti missionari realizza da anni iniziative umanitarie, mentre in Africa Suor Anita si dedica alla popolazione del Burkina Faso. Che quest'anno, a causa del Covid, è ancora più in difficoltà. La raccolta fondi terminerà il 31 marzo. Per le donazioni: Carta n.5333 1710 5971 9365. Iban N.IT 71G 3608 10513 82604 36360443. Beneficiario: Maribel Salandron, C.F.SLNMBL74H54Z216I. Causale, contributo per spese Container 2021.

Napoli: il teatro dei burattini debutta in streaming con l'opera del mastro burattinaio Ferraiolo e la direzione di Marisa Laurito

L'impegno dei Ferraiolo

Da sempre la famiglia Ferraiolo collabora alle iniziative umanitarie con una giornata di spettacoli di burattini per la raccolta fondi, ma l'emergenza coronavirus di questi mesi non ha permesso di realizzare l'evento. Da anni Adriano Ferraiolo si dedica al teatro di figura recitando e manovrando le sue creazioni, ereditando quelli del nonno e del papà Francesco, tramandando una tradizione di 160 anni di vita, che li rende la più antica famiglia di burattinai al mondo. Ogni giorno Ferraiolo dipinge e inventa commedie, ascoltando e seguendo figli e nipoti: lo scorso carnevale la compagnia ha realizzato uno spettacolo di burattini in diretta su Facebook.

Dai Borboni allo spettacolo dei burattini al teatro Limosa di Spigno

