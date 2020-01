In passerella abiti preziosi come gioielli, a Palazzo Ferrajoli la festa è di gusto

“Trecento metri di tessuto georgette. Cento ore di lavoro”,racconta Nino Lettieri, sarto eccelso, parlando con orgoglio dell’abito bianco lungo fino a terra e pieno di piccole e ricche balze, che fa scattare ininterrotti selfie e scatena i sogni ad occhi aperti di più di mille invitati. È da grandi balli o gala, ma non solo, come gli altri è accompagnato dai gioielli della collezione “De Parme Design” ideata dalla Principessa d’Olanda. Sua Altezza Reale Margherita di Borbone Parma. Uno sfavillare di rubini e diamanti, zaffiri, smeraldi e foglie d’oro. Per festeggiare i dieci anni di partecipazione ad AltaRoma, il couturierche ha il suo atelier a Pompei e una clientela internazionale, ha scelto il sontuoso Palazzo Ferrajoli.

Una specie di reggia che affaccia su piazza Colonna, con saloni e saloni, specchiere e quadrerie,dove gliabiti preparati, dieci per sottolineare l’anniversario, sfilano tra gli ospiti indossati da bellissime e imperiose top model. Sono molto romantici. Perfetti nella fattura ad ammirarli compaiono star di cinema e tv ma anche tantissime, infinite, fan del designer. Il cartoncino diceva primo pomeriggio,ma prestissimo sono già tutti qui. Una folla. I vestiti si fanno largo tra gli ospiti, accompagnati dalla colonna sonora in diretta delle violiniste, anche loro prese di mira dai flash, Angelika e Martina de “La Semicroma”. Certi abiti immacolati potrebbero essere per convolare a nozze, altri neri sono guarniti da lievi decori, e come dice Lettieri “ricamati direttamente ed eccezionalmente sulla crinolina”. Sono uno spettacolo di artigianalità. Chiffon e organza, piccole cappe di merletto, ruches infinitesimali. Qui e là una spruzzata leggera di cristalli. Ad ammirare il modello black con corpetto dalle seducenti trasparenze e la sottana a grandi balze ci sono Jinny Steffan, Beppe Convertini, Nadia Bengala, Metis Di Meo con grande cappello, Gabriella Carlucci, Fanny Cadeo, Elena Russo. I camerieri offrono prosecco e snack. Si brinda. Altro salone,ancora vestiti nel colore della notte o altri in cui belle righe in grigi soft si alternano in femminilissime gonne: ad apprezzarli ecco Roberta Beta, Jane Alexander, Nadia Bengala.Clic sulle acconciature fatte di studiatissimi,elegantie moderni chignon, l’autore è Sergio Valente. Apprezza Lena Schiavon, enologa e produttrice di vini. Mariella Milani e Cinzia Malvini chiacchierano fitto. Guglielmo Giovanelli Marconi saluta il padrone di casa, marchese Giuseppe Ferrajoli, che accoglie gli intervenuti con signorile garbo e brinda all’evento con nobile aplomb.

