AltaRoma, abiti green e accessori bio all'undicesima edizione del progetto "Showcase"

Giovedì 2 Febbraio 2023, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 13:51

di Gustavo Marco Cipolla

​Undicesima edizione del progetto “Showcase” che, durante la tre giorni “Roma Fashion Week” organizzata da Altaroma, ospita al PratiBus District 57 brand. L’iniziativa di punta della kermesse capitolina, volta a promuovere i talenti emergenti sul mercato italiano e internazionale attraverso l’incontro con gli addetti ai lavori, è realizzata in sinergia con Ice Agenzia e Regione Lazio-Lazio Innova. Sino a domani, saranno esposte tantissime novità del made in Italy: dalle ore 11 alle 20.30, visibili anche sull’App dedicata e sulla piattaforma Digital Runway, in mostra le collezioni di marchi indipendenti, stilisti e atelier che rappresentano il futuro del bello e ben fatto italiano. Nel corso della giornata conclusiva di giovedì 2 febbraio, inoltre, in programma una vera e propria “Shopping Experience” per il pubblico, che potrà acquistare direttamente in loco creazioni sartoriali, pezzi unici di capsule collection green e bio, capi e accessori prodotti nel segno dell’upcycling e del riuso rispettando l'ambiente.

«Un format consolidato, vincente e completamente gratuito per i partecipanti, ideato da Altaroma e promosso da Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio, con il sostegno di Ice Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. -spiega il direttore generale della manifestazione Adriano Franchi - Negli ultimi cinque anni, con Showcase abbiamo realizzato una vetrina d’eccezione per tutti quei giovani desiderosi di avvicinarsi ai mercati più strategici, ottenendo risultati molto significativi. Il trend è in crescita in termini di presenze di giornalisti, buyer e numero dei brand, sempre più legati ai valori etici e sostenibili condivisi. Un successo che dobbiamo anche alla comunione di intenti con le istituzioni partner che hanno sempre creduto in questo contenitore».