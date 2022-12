Roma, arriva Showcase Christmas Edition: Altaroma e Camera di Commercio insieme per una moda etica e sostenibile

Edizione zero per Showcase Christmas Edition, una versione eccezionale del progetto di punta di Altaroma realizzato grazie al supporto di Camera di Commercio Roma, che vedrà la partecipazione di brand indipendenti del territorio romano-laziale - già selezionati per i progetti Showcase -, in mostra dal 12 al 14 dicembre negli spazi di via Belsiana, 57.

Brand presenti

I marchi presenti saranno Annagiulia Firenze, Aza Lea Italia, Caterina Moro, De Couture, Dedo Natis, Effei, Essenziale Seta, Femea, Invaerso, Krocette, Maison Luigi Borbone, Marinella Piccinno, Midorj, Pyla e Silence Please.

Showcase, progetto di punta della manifestazione dal 2018, con l’obiettivo di essere un trait-d’union tra brand, buyer e clienti finali, ha riscontrato un’attenzione crescente sia del pubblico nazionale che straniero, oltre ad aver promosso e rafforzato, nell’ambito della Fashion Week, il legame della Moda con il patrimonio storico della città di Roma. Ed è proprio in una location nel cuore della Capitale che si potranno apprezzare i capi più iconici e le novità dei designer che partecipano a questa speciale edizione prima della nuova settimana della moda.

Il format unico di Altaroma conferma l’impegno nell’attività di scouting dei marchi emergenti, e supporta la piccola economia, rappresentando inoltre una grande opportunità di visibilità per i nuovi talenti del Made in Italy. Altaroma infatti da oltre dieci anni ripone grande fiducia nei marchi giovani, innovativi e che mantengono un senso etico con particolare attenzione nei confronti della sostenibilità, di cui la società - pioniera dell’innovazione sostenibile nel settore moda -, si fa promotrice in questo momento di emergenza climatica.

