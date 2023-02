AltaRoma, top model e divi: la festa glam dell'Alta moda: "Obsession" fa il pieno di star

Blogger, influencer e stelle dello showbiz alla “Roma Fashion Week” organizzata da Altaroma. Lo spumeggiante e colorato party “Obsession” ha animato il PratiBus District per la 42esima edizione della tre giorni romana dedicata allo stile e, oggi, sempre più veicolo di promozione dei talenti emergenti. Tra i tanti, si aggiravano nella location dal fascino urban di viale Angelico, già deposito dell’Atac, l’attrice Sara Ricci, in posa al backdrop per i flash, I’ex naufraga de “L’isola dei famosi” Ilona Staller, alias Cicciolina, scortata dal celebrity PR della manifestazione Enrico Palazzo che è anche organizzatore dell’happening insieme all’art director Ezio Cristo.

Quest’ultimo, cappello da cowboy e occhiali scuri, accoglie all’ingresso, tempestato di fari abbaglianti, l’étoile Eleonora Abbagnato fasciata da un tubino total black. Ecco Ursula Seelenbacher, volto della trasmissione di Real Time “Cortesie per gli ospiti Ristorante”, accompagnata da Greta Donna, creatrice della Fashion App “Positive Closet”, e dalla top model Marie Belle Ratel. Sorrisi e gag con le regine di “Drag Race Italia” Nehellenia, Aura Eternal, Farida Kant e Gioffré, che sfoggiano look da capogiro in un tripudio di piume e paillettes.

Poi, l’imprenditore e scrittore Santo Versace, la presidente Silvia Venturini Fendi, che scambia qualche battuta con il dg Adriano Franchi, la talent scout Simonetta Gianfelici seguita dall’attore Daniel McVicar, noto per il ruolo di “Clarke Garrison” nella soap “Beautiful” su Canale 5. Si riconosce la giovane interprete Raffaella Paleari, sfilano le webstar Viktoriia Bogodist, La B. Fujiko, che si intrattiene con il cantante David Blank, corista di Laura Pausini, e Volha Yakubouskaya raggiunta da Patrizia Falcone, ideatrice della pagina Instagram “Quello che le donne non dicono”.

In front row ai défilé, l’immancabile assessore capitolino ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, che si concede agli scatti di rito accanto al collega Paolo Orneli, assessore allo sviluppo economico, commercio e artigianato della Regione Lazio, e al dg di Ice Agenzia Roberto Luongo. Li affianca Venturini Fendi, che sottolinea: «Altaroma ha consolidato la sua vocazione di acceleratore di start-up e ha posizionato la kermesse quale evento di rilevanza internazionale». Dj set, drink e performance fino a tardi tra una sfilata e l’altra.