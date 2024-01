Mezzo milione di follower, crescita senza precedenti per la pagina Instagram del Messaggero

Sono più di mezzo milioni gli utenti che seguono ogni giorno la pagina Instagram del Messaggero. Attualità, approfondimento e curiosità in un unico spazio dedicato a una community in rapida crescita. Secondo i dati Meta sono stati 48 mila i fan che si sono uniti alla pagina solo nell'ultimo mese, per un pubblico totale di 14 milioni di utenti. Una crescita senza precedenti in Italia. «Un grande risultato che premia la credibilità del Messaggero in un momento in cui i social stanno perdendo la fiducia degli utenti», commenta il direttore Massimo Martinelli. «E' importante che il Messaggero mantenga il proprio rapporto con i lettori con notizie credibili, attendibili e verificate. Continuando su questa strada riusciremo a implementare ancora di più il gradimento dei lettori sui nostri profili social».

A guidare la rivoluzione social della testata che ha festeggiato nel 2023 i suoi 145 anni di storia è lo sviluppo di un nuovo formato per veicolare l'attualità, quella dei reel. Un'informazione spiegata e confezionata per una fruizione ancora più rapida e al passo con i tempi ma che mantiene al tempo stesso l'autorevolezza e la profondità proprie della testata.

«Il Messaggero, moderno e attento alle evoluzioni della comunicazione, deve mantenere la sua identità anche sui social dove raggiunge un pubblico nuovo e giovane. Consapevole dalle sue origini deve offrire giornalismo di qualità anche attraverso i nuovi strumenti», afferma Guido Boffo. Secondo il vicedirettore infatti la ricetta giusta per continuare ad ampliare la platea di lettori è quella «del continuo aggiornamento e della conoscenza delle tecnologie».

E poi ancora tra le novità della pagina Instagram ci sono i caroselli di approfondimento che arricchiscono ogni giorno la qualità dell'informazione. Novità sempre più apprezzate dai lettori.

«Il Messaggero è condiviso dal 1878, è sempre stato il grande social network dei romani e degli italiani. - spiega il vicedirettore Alvaro Moretti - Molte volte il giornale è stato protagonista di battaglie social quando i social non c'erano, come accaduto per la festività della Befana.

Gigi Proietti diceva che questo giornale è sempre stato precursore di battaglie poi combattute e vinte dalla gente».

A questo importante risultato si associa la rapida crescita della pagina TikTok della testata, prima in Italia per aumento di follower secondo Fanpagekarma. Anche qui storia, giornalismo e nuove generazioni si incontrano ogni giorno.