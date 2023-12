Il Messaggero festeggia il suo 145esimo anniversario, da Favino a Lillo fino a Sabrina Ferilli: i super-ospiti dei primi due giorni

Il Messaggero chiude in bellezza il 145esimo anniversario. Da domani, martedì 12 fino a sabato 16 dicembre, il quotidiano accoglierà una lunga lista di ospiti per raccontare insieme cosa significa il nostro giornale per la città di Roma e per la vita dei suoi cittadini. Grandi personaggi del mondo dello spettacolo come Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli e Lillo verranno a farci visita. Ma non solo, spazio alle risate con Edoardo Ferrario ed ai grandi della tv come Alberto Matano. Ecco il programma completo degli ospiti dei primi due giorni di festa.

Gli ospiti di martedì 12

- ore 11.30: Carlo Dotero

- ore 12.00: Romana Maggiora Vergano

- ore 12.30: Alberto Matano

- ore 13.30: Vittoria Bussi

- ore 14.00: Lillo

- ore 16.00: Silvia Salis

- ore 17.00: Edoardo Ferrario

- ore 18.00: Pierfrancesco Favino

Gli ospiti di mercoledì 13

- ore 10.30: La squadra Oxygen Roma Basket

- ore 11.30: Valentina Barbieri

- ore 12.00: Marco Presta e Antonello Dose

- ore 14.00: Prisca Taruffi

- ore 15.00: Flora Canto

- ore 16.30: La squadra Roma Volley femminile

- ore 17.00: Sabrina Ferilli

- ore 18.30: Giovanni Benincasa