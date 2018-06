Meghan Markle infrange il protocollo all'evento con la regina (e stavolta rischia grosso)

Una violazione deldecisamente sexy per. La neo-sposa del principe Harry, infatti, la stava per combinare grossa a poco più di un metro dalla, durante un evento ufficiale. Le rigide regole della famiglia reale, infatti, contemplano anche il modo in cui le donne debbano, ma probabilmente l'ex attrice americana lo aveva dimenticato.LEGGI ANCHE: La strana abitudine di Meghan, porta sempre scarpe di una taglia più grande: ecco perché​ LEGGI ANCHE: Meghan Markle mania, 4mila in lista d'attesa per comprare i jeans come i suoi​ Ecco cosa è successo:, in qualità di ambasciatori dei giovani del Commonwealth, dovevano incontrare, insieme alla regina, alcuni giovani politici, attivisti e filantropi provenienti da 53 diverse ex colonie britanniche. Tutto era pronto per la foto di rito, con Elisabetta già seduta al suo posto e in attesa dell'arrivo dei duchi di Sussex. Harry si siede tra la nonna e Meghan, che però accavalla le gambe in modo troppo sexy e, come riporta anche People , contro le norme della famiglia reale.Il, infatti, prevede che le donne tengano le gambe unite, soprattutto durante le foto ufficiali, o in alternativa possono accavallarle, ma all'altezza delle caviglie, in modo da non mostrare le cosce. Meghan, al momento di sedersi, mostra con generosità le gambe ma viene immediatamente ripresa da una donna che le siede accanto e le ricorda la regola. In men che non si dica, Meghan corregge immediatamente la propria postura, evitando di generare ancora una volta malumore nella regina.