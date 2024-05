Martedì 7 Maggio 2024, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 14:07

La famiglia reale ha snobbato pubblicamente il piccolo Archie, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle, che ieri ha compiuto 5 anni. Il giovane principe è nato alle 05:26 del 6 maggio 2019, al Portland Hospital di Londra. E il suo quinto compleanno è stato ignorato dalla famiglia reale e dai suoi account ufficiali sui social media. Nessun messaggio di auguri. Niente di niente. E dire che negli anni passati gli auguri erano arrivati anche da Kate e William. E, soprattutto, è tradizione della famiglia reale condividere una foto per il compleanno.

Kate Middleton potrebbe incontrare Harry a Londra (ma solo a una condizione): le indiscrezioni sulla visita dell'8 maggio

Il regalo rifiutato



Ma Archie, sesto in linea di successione al trono britannico, è sempre più lontano da nonni e zii e dal paese in cui è nato. Ma c'è di più sembra infatti che Meghan e Harry abbiano rifiutato il regalo di nonno Re Carlo.

Il sovrano, come aveva già fatto per George, avrebbe voluto regalare anche al principe Archie un tradizionale Shepherd’s Hut. Cioè una capanna di legno come quelle usate un tempo dai pastori inglesi, trasformata però in una tana per giochi in giardino. Costo: ben 18mila sterline (poco più di 20mila euro). Ma Harry e Meghan si sarebbero opposti al regalo, inviando un secco no al sovrano. Re Carlo vuole mostrare al nipotino – nato a Londra ma ora del tutto americanizzato – le tradizioni britanniche che si sta perdendo. Secondo voci di corridoio, però, Harry e Meghan si sarebbero rifiutati di accettare. Motivo? Vogliono che il piccolo si abitui a festeggiare il suo compleanno alla maniera americana e non con regali Royal extra lusso, di stile chiaramente british.

Le domande del piccolo Archie

Dalla loro residenza in California, Harry e Meghan si sarebbero affrettati a negare – tramite un portavoce – di aver rifiutato la proposta di regalo fatta da Carlo. Secondo alcune fonti però a preoccupare Meghan sarebbero anche le mille domande che il bimbo pare abbia già iniziato a fare sul nonno monarca, che vive in un enorme castello nel paese lontanissimo in cui lui stesso è nato. Un regalo cosi sfarzoso, teme la Markle, potrebbe alimentare la curiosità del piccolo.