Meghan Markle mania, 4mila in lista d'attesa per comprare i jeans come i suoi

Meghan Markle sempre più icona di stile. L'effetto e l'influenza della Duchessa del Sussex sulla moda non stanno rallentando e si sono dimostrati ancora più potenti da quando il Royal Wedding ha avuto luogo il 19 maggio.LEGGI ANCHE: Meghan Markle, scarpe troppo grandi agli eventi ufficiali: ecco il motivo del dettaglio di stile LEGGI ANCHE: Meghan Markle di nuovo in bianco, imita Audrey Hepburn (ma non convince): quanto costa il suo look Mother ha vissuto il fenomeno in prima persona dopo che Meghan ha indossato il Looker Ankle Fray in Love Gun agli Invictus Games lo scorso settembre 2017. Il giorno delle nozze reali, Mother fa sapere di avere registrato un aumento del 1000% (rispetto ad una settimana prima) nel traffico verso la pagina del sito dedicata al modello e la lista d'attesa è aumentata di quasi il 900%, passando dai 400 di inizio marzo a quasi 4000 oggi.Mother ha rimesso in vendita il modello sul suo sito nel marzo di quest'anno e ha esaurito le vendite in 3 giorni. Il 26 giugno rimetterà in vendita una seconda tranche del Looker Ankle Fray in Love Gun sul sito motherdenim.com e in selezionati boutique e reatilers a livello globale. In seguito al Royal Wedding le vendite della maiosn nei multibrand stores che offrono il brand sono cresciute, si legge in una nota, del 450% e le prenotazioni del 640%.