Belen Rodriguez senza veli su Instagram: lo scatto in piscina a Ibiza

Descansa tu alma

Descansa tu alma• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 27, 2018 at 11:11 PDT

“Meravigliosa. Sublime. Stupenda, incantevole Bellezza Belen”, scrive un fan. "Che spettacolo! La bellezza dovrebbe avere il tuo nome”, aggiunge un altro. “Tu sei, semplicemente, una delle donne più belle del mondo. Senza invidia e con oggettività, sei stupenda!”, ha commentato, invece, una donna.

Chissà come l'avrà presa il fidanzato Andrea Iannone e se, come aveva fatto di recente per un'altra immagine, commenterà pure lui la foto

bollente

di Belen.

Nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé per un post decisamente hot in cui però metteva in evidenza una pelle a buccia d'arancia sulla gamba. Oracontinua a stupire e supubblica una nuova foto in cui lascia davvero poco all'immaginazione. Uno scatto senza veli durante la sua vacanza adaccompagnato da una frase in spagnolo: «LEGGI ANCHEIn poche ore il post ha fatto impazzire i fan e ha raccolto migliaia di like. Nei commenti si sprecano i complimenti per la bella show girl argentina.