Cecilia Rodriguez corre in difesa di Belen: «Le stanno rovinando la vita»

«I paparazzi stanno rovinando la vita di mia sorella Belen: vorrei più umanità». Lo ha dichiarato Cecilia Rodriguez in un'intervista al settimanale Sono.LEGGI ANCHE: Belen e il giallo cellulite: «Solo un effetto dell'acqua». La showgirl risponde ai fan su Instagram I fotografi, ha spiegato, stanno rendendo la vita di Belen un inferno: «Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua - racconta Cecilia - Ho tentato di convincerli ad abbandonare la postazione. Stanno lì per ore, per giornate intere, senza alcun rispetto per la privacy. I miei interventi sono stati inutili, ma vorrei che la lasciassero in pace».