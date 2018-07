Jeremias Rodriguez, permesso scaduto. Belen in ansia, il fratello tornerà in Argentina?

Sembrano arrivare nuovi problemi per la famiglia di. Qualche tempo fa infatti Cecilia, sorellina minore della bella Belen ed ex gieffina vip, è stata convocata in questura aper la scadenza del suo permesso di soggiorno.LEGGI ANCHE ----> Cecilia Rodriguez: il paparazzo è il fidanzato Stessa sorte che sembra toccare al fratello,, anche lui ex recluso nella Casa di Cinecittà: “Dopo Cecilia Rodriguez, che ha avuto problemi col permesso di soggiorno scaduto – fa sapere “Chi” - la questura di Milano ha convocato un altro membro della famiglia Rodriguez: Jeremias, fratello di lei e di Belen.Problemi in vista? Speriamo che l’Argentina sia ancora lontana…”