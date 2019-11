Black Friday, Amazon e la settimana di saldi: nuove offerte ogni giorno su migliaia di prodotti

Le offerte del Black Friday di Amazon.it quest'anno saranno davvero eccezionali. Amazon renderà disponibili grandi promozioni su migliaia di prodotti: dai più recenti di elettronica, passando per i giocattoli e prodotti di bellezza, fino agli oggetti d'arredamento per la casa. I clienti possono monitorare le migliaia di Offerte Lampo - prodotti scontati disponibili in quantità limitate per un breve periodo di tempo - con nuove offerte disponibili ogni cinque minuti. Dai dispositivi Amazon più popolari ai prodotti di cui fare scorta, i clienti hanno la possibilità di risparmiare milioni di euro durante il Black Friday di Amazon.it.

​

Amazon Black Friday 2019, le migliori offerte nell'elettronica



Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA