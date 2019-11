Black Friday MediaWorld, il volantino con tutte le offerte e gli sconti sui prodotti hi-tech

MediaWorld si è subito attivato con le offerte pre Black Friday. Nel nuovo volantino è illustrata nel dettaglio la promozione che va dal 14 al 24 novembre 2019, appena alle soglie della settimana del venerdì nero, cosa che ci fa sperare in una bella sorpresa da parte di MediaWorld per quel periodo. Le proposte da non perdere riguardano più che altro gli elettrodomestici e gli Smart TV 4K HDR, in particolar modo quelli a marchio Samsung: ad esempio, un QLED TV da 55″ si trova a 699€, mentre il modello da 75″ non supera i 949€.

Ultimo aggiornamento: 18:32

