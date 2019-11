Black Friday, Amazon Xmas San Babila: l’evento esperienziale per celebrare le offerte e lo shopping natalizio

Torna Amazon Xmas San Babila, l’evento esperienziale per celebrare le offerte del Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Dal 27 novembre al 1° dicembre, in occasione della settimana del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Natale, Amazon aprirà anche quest’anno il suo spazio esperienziale nel cuore della città di Milano. Numerose le esperienze uniche e le attività che animeranno Amazon Xmas San Babila durante i 5 giorni di apertura: showcase musicali, presentazioni di audiolibri Audible, showcooking e masterclass. Tom Walker, Mika, Vegas Jones, Subsonica e Andrea Bocelli regaleranno momenti indimenticabili ai propri fan, presentati da Amazon Music. Appuntamenti imperdibili anche con Marco D’Amore, Isabella Potì, il premio Pulitzer Lawrence Wright e le voci di Audible.

Black Friday 2019, deals su Amazon e Unieuro: sconti hi-tech e “Tesori Nascosti”



Amazon.it annuncia, per il secondo anno consecutivo, l’apertura al pubblico di Amazon Xmas San Babila, lo spazio esperienziale che celebrerà le offerte del Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Lo spazio sarà aperto dal 27 novembre al 1 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in Corso Venezia 2, nel cuore della città di Milano. Il programma completo è disponibile su amazon.it/sanbabila. Amazon Xmas San Babila sarà ancora più grande e coinvolgente: creato su due livelli, lo spazio permetterà ai visitatori di scoprire differenti aree tematiche dedicate alle moltissime categorie di prodotti disponibili su Amazon.it.

Black Friday, Unieuro lancia l’Addams Black Friday



All’ingresso, i visitatori potranno scaricare un’app che permetterà loro di essere guidati alla scoperta di tutte le varie esperienze, tra cui l’accesso a dei gate segreti in realtà aumentata. Gli ospiti saranno accolti al piano terra da un grande, nel quale sarà possibile entrare per vivere la magica atmosfera delle feste, e continueranno poi il percorso nella foresta di Natale che li trasporterà in un’atmosfera incantata che raccoglie una selezione delle proposte di questa stagione natalizia.

Black Friday Amazon, scatta Tesori Nascosti: 5 giorni di offerte su prodotti unici

Non mancherà un’area dedicata agli eventi ricca di appuntamenti quotidiani e nella quale sarà allestita un’esperienza virtuale creata da Unicef per mostrare i risultati dei progetti sviluppati dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. I clienti Amazon Prime avranno inoltre accesso ad un’area di realtà visrtuale esclusiva, dove potranno rivivere l’esperienza dell’allunaggio, pensata per divertirsi in 2 o più persone. Non mancherà l’Amazon Bar dove sarà possibile gustare un caffè o un cocktail.