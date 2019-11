Black Friday 2019, da Amazon a Zalando: tutti gli sconti e le promozioni di oggi

L'appuntamento con il Black Friday del 29 novembre si annuncia ricco di sorprese: tante infatti le offerte e gli sconti già partiti prima dell'inizio vero e proprio della giornata dei saldi. Come da tradizione, il settore dell’elettronica e quello degli elettrodomestici sono quelli su cui ci si concentra di più molti siti di e-commerce e negozi stanno già facendo sconti in questi giorni. Sul sito di Unieuro ad esempio ci sono già sostanziosi sconti su prodotti di elettronica che andranno avanti fino al 21 novembre: tra questi gli smart speaker di Google Home, gli auricolari AirPods di Apple e le smart TV di Samsung. Anche Euronics ha già cominciato a proporre alcune promozioni a scadenza: il suo Black Friday è cominciato il 7 novembre e finirà il 27, quindi prima del Black Friday vero e proprio, anche nei negozi fisici.

Black Friday, PS4 a prezzi stracciati: la lista dei videogiochi a meno di 10 euro



Le promozioni di Amazon – che ovviamente riguardano anche altri tipi di prodotti – cominceranno venerdì 22 novembre, andranno avanti fino al Black Friday, giornata in cui ci saranno gli sconti maggiori, e proseguiranno per il Cyber Monday dal 30 novembre al 2 dicembre.

MediaWorld si è subito attivato con le offerte pre Black Friday. Nel nuovo volantino è illustrata nel dettaglio la promozione che va dal 14 al 24 novembre 2019, appena alle soglie della settimana del venerdì nero, cosa che ci fa sperare in una bella sorpresa da parte di MediaWorld per quel periodo. Le proposte da non perdere riguardano più che altro gli elettrodomestici e gli Smart TV 4K HDR, in particolar modo quelli a marchio Samsung: ad esempio, un QLED TV da 55″ si trova a 699€, mentre il modello da 75″ non supera i 949€.



Anche il settore dei libri e dellaè già in subbuglio. Su IBS si potranno trovare libri in sconto già dal 22 novembre e poi per tutta la settimana. Sempre su, chi farà un acquisto da almeno 30 euro prima del 21 novembre, riceverà uno sconto di 3 euro da utilizzare nella settimana del Black Friday. Sul sito delle profumeriesi trova già qualche sconto tra il 15 e il 30 per cento, mentre Sephora ha annunciato che offrirà sconti su trucchi e profumi sia per il Black Friday che per il Cyber Monday. Aderiranno al Black Friday anche i grandi negozi online di abbigliamento come Asos e Zalando , negozi di intimo come, mentre per chi è in cerca di capi d’abbigliamento di marchi di lusso, Yoox ha fatto sapere che farà sconti e promozioni per una settimana.