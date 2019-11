Black Friday, PS4 a prezzi stracciati: la lista dei videogiochi a meno di 10 euro

Black Friday 2019 è alle porte, ma molte offerte sono già attive, soprattutto per quanto riguarda PlayStation 4 e videogiochi. I più giovani potranno godere di sconti eccezionali per quanto riguarda l'acquisto di console, giochi e accessori per il gaming, disponibili in questi giorni a prezzi vantaggiosissimi.

Unieuro propone una serie di opzioni su PS4, in modo tale da accontentare tutti i tipi di giocatori. La console PS4 a 349.99 in versione da 1 TB con i videogames Horizon: Zero Dawn, The Last of Us e Uncharted 4, con un risparmio di 110 euro. In alternativa c'è la versione bundle della console Sony con FIFA 20, al prezzo di 349.99 euro anziché 459.98. Stesso prezzo nella versione con il secondo DualShock 4, o con il nuovo Call of Duty: Modern Warfare.

Per il Black Friday 2019, Unieuro offre una serie di videogames per PS4 al prezzo di 9.99 euro. Si tratta di una lunga lista che include titoli del calibro di: Star Wars Battlefront 2, Uncharted L'Eredità Perduta, Starlink Starter Pack, Dragon Ball Xenoverse/Xenoverse 2 Double Pack, Driveclub, Final Fantasy XV Day One Edition, Call of Duty Infinite Warfare, Destiny 2, Outlast Trinity, LEGO Harry Potter Collection, Far Cry 3 Classic Edition, Bloodborne e Little Big Planet 3. Alcuni titoli sono addirittura disponibili al prezzo di 4.99: Call of Duty Black Ops 3, Just Dance 2017 e Just Dance 2018, per citarne alcuni.



