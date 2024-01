Bebe Touche arrestato a Milano per rapina: pugni contro un 18enne e poi il furto del telefono

Stava diventando famoso su TikTok con il nome di Bebe Touche per i suoi video in cui pone domande surreali a ragazzi e ragazze di Milano, molti dei quali sono diventati viralissimi tra i più giovani. È stato arrestato la notte scorsa con un complice tra Piazza XXV aprile e corso Como per aver rapinato un diciottenne turco del cellulare dandogli un pugno in faccia. Il 24enne originario del Mali, è stato arrestato dagli agenti della Questura con un coetaneo residente nel Veronese.

McDonald's, la nuova salsa Crispy divide gli influencer italiani. «Il sapore è acido». «Le darò un'altra chance».