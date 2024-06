Allerta meteo a Milano, in arrivo temporali. «Evitate parchi». E dal cielo "giallo" piove sabbia

Allerta meteo a Milano, dove sono previste forti piogge e vento in serata fino alla mezzanotte. Si è riunita l'Unita di crisi locale del Comune di Milano con la partecipazione dell'Autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e coordinare gli interventi necessari. Ed è aperto il Centro operativo comunale.

Milano, evitare parchi e giardini

Da Palazzo Marino arriva l'invito ad evitare parchi e giardini e comunque a non stare vicino a alberi, cantieri, dehors e tende.

E anche a non andare nelle aree che sono a rischio di esondazione del Seveso e del Lambro, così come i sottopassi. Inoltre l'appello è a mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze che possono essere spostati a causa del maltempo e a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che saranno eventualmente diffuse nelle prossime ore dalla Protezione civile.

Allerta arancione

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali, a partire dalle 14 di oggi sino alla mezzanotte. L’intensificarsi dei fenomeni temporaleschi avverrà in particolare dal secondo pomeriggio e nella prima serata. Allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 14 fino alla mezzanotte. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per coordinare eventuali interventi. Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre si invita a non sostare sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Cielo giallo e sabbia sulle auto

Domenica mattina una nube del deserto del Sahara ha coperto i cieli della Lombardia, con le auto che sono state "travolte" dalla sabbia, una patina polverosa giallognola.