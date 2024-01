McDonald's, la nuova salsa Crispy divide gli influencer italiani. «Il sapore è acido». «Le darò un'altra chance».

La nuova salsa Crispy McBacon del McDonald's fa già parlare di sè. È uscita da qualche giorno in tutta Italia la nuova salsa McDonald's che ricorda il Crispy McBacon, uno dei panini più amati dai frequentatori del famoso fast food. Ma sui social, specialmente su Tik Tok, gli influencer sono divisi. Negli ultimi giorni infatti si susseguono i commenti di chi si lamenta perché sarebbe troppo diversa da quella del panino o perché addirittura avrebbe avuto problemi di digestione dopo averla mangiata. Addirittura qualche utente denuncia di essere finito in ospedale.

La salsa Crispy McBacon

È una salsa che negli anni era diventata quasi leggendaria dato che la si poteva trovare solo all'interno del omonimo panino e risultava amatissima da tutti i clienti. Il Crispy McBacon è uno dei panini più celebri della catena americana di fast-food e anche uno dei più amati. In commercio dal 2000 è formato da hamburger, formaggio, bacon e per l'appunto la famosa salsa Crispy. La sua notorietà la si deve in parte all'essere uno dei 'best off' ma in parte anche alla già citata salsa. Un'uscita quindi attesissima e che nei social e non solo è stata celebrata da creator, influencer e normali clienti.

Tantissimi video e recensioni infatti hanno affollato Tik Tok e Instagram, spinti dalla campagna pubblicitaria dell'azienda ma anche e soprattutto dall'hype creato da persone comuni curiose di provare qualcosa che per anni è stata solo un sogno.

La segnalazione dell'influencer

Insomma, inizialmente la salsa è stata un successo ma dopo qualche giorno sono iniziate ad arrivare recensioni non del tutto positive. «Ho avuto un sapore acido in bocca per 5 o 6 ore, avevo un senso di nausea per tutta la cena», «Impossibile da digerire, ho passato la nottata cercando di non rimettere», «Non la proverò mai più», sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso Tik Tok.

Una delle più attive in tal senso è l'influencer Gloria Bossi, migliaia di mi piace e milioni di visualizzazioni, che dopo aver assaggiato la salsa si è unita al coro: «Ho passato la notte a digerire un gusto che sapeva di catrame e di plastica, veramente nauseante».

La creator ha continuato così a parlare del tema e a raccogliere testimonianze condividendone anche di preoccupanti: «Ieri sono andata al Mc, ho voluto provare la salsa e quando sono tornata a casa vomitavo in continuazione, talmente tanto che sono in ospedale».

La spiegazione che al momento va per la maggiore è che sia per via dei capperi che in concentrazione elevate provocherebbero un senso di nausea. Rimane però il fatto che la nuova salsa sia la momento molto discussa.