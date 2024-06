A Milano, nella centralissima piazza San Babila, è comparso un murales che ritrae la premier Giorgia Meloni in versione "santa". Si vede una Meloni stilizzata vestita come una Madonna mentre allatta al seno, con una corona di stelle che le attornia il volto come fosse un'aureola che ricorda molto la bandiera europea. Si tratta di un'opera di Alexsandro Palombo e si intitola: Santa Giorgia.