Unimarconi, L'eccellenza dell'istruzione digitale oltre i confini nazionali

Nel contesto sempre più dinamico dell'economia digitale, l'istruzione e la formazione giocano un ruolo cruciale nel preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro. In questo scenario in continua evoluzione, Unimarconi, la prima università digitale italiana, si sta distinguendo per la sua leadership nel campo della formazione online, sia a livello nazionale che internazionale.

Con una visione lungimirante, Unimarconi ha stretto collaborazioni e partnership strategiche, ponendosi come un punto di riferimento nell'ambito della formazione digitale a livello globale.

Di recente, una delegazione dell'università ha visitato Singapore e l'India per presentare i master già riconosciuti nella città-stato asiatica dal Committee for Private Education (CPE), l'agenzia governativa responsabile della regolamentazione dell'istruzione fornita da enti privati, ed erogati in partnership con prestigiose istituzioni locali.

La collaborazione con la Lithan Academy ha permesso di creare percorsi di formazione all'avanguardia, fornendo agli studenti competenze di alto livello per affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione.

Durante la visita in India, l'università ha avuto l'onore di incontrare il Presidente della National Skill Development Corporation (NSDC), l’ente istituito dal governo federale per la formazione professionale, aprendo la strada a una nuova e importante collaborazione. L'obiettivo è quello di creare un legame tra istituzioni, offrendo a giovani studenti provenienti da diverse culture l'opportunità di accedere a un'istruzione internazionale d'eccellenza. Questa partnership consentirà di sviluppare master su misura, in grado di rispondere alle esigenze specifiche della popolazione studentesca indiana.

Il Dott. Arturo Lavalle, Responsabile Area Ricerca e Sviluppo e Relazioni Internazionali di Unimarconi, sottolinea l'importanza strategica di queste nuove opportunità formative. "In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato, è fondamentale fornire ai nostri studenti competenze e conoscenze che possano prepararli al meglio per un futuro in continuo cambiamento. Le partnership con istituzioni di livello internazionale e aziende leader nel settore digitale ci permettono di offrire un'esperienza formativa completa e innovativa."

Un altro elemento chiave della strategia di Unimarconi è la partnership con EduClaas, che consentirà l'erogazione di master specialistici in digital marketing, computer science e quantum computing. Questi programmi formativi si concentrano sull'applicazione pratica delle competenze acquisite, offrendo agli studenti un'esperienza formativa completa e orientata al mondo del lavoro.

Alessio Acomanni, Presidente e DG di Unimarconi dichiara “Unimarconi guarda al futuro con determinazione, proiettandosi come un attore chiave nella rivoluzione digitale dell'istruzione. Attraverso queste importanti collaborazioni e modelli formativi avanzati, l'università è pronta a contribuire al progresso e alla crescita della comunità accademica internazionale, preparando gli studenti ad affrontare le sfide del futuro con competenza ed eccellenza.”