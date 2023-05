Unimarconi, la prima università italiana ad offrire corsi riconosciuti a Singapore

Unimarconi è lieta di annunciare un importante risultato: diventa la prima università italiana ad offrire corsi riconosciuti a Singapore. Questo traguardo è stato raggiunto grazie all'autorizzazione rilasciata dal Committee for Private Education (CPE), l'agenzia governativa di Singapore responsabile della regolamentazione dell'istruzione fornita da enti privati. In collaborazione con il nostro partner locale, Lithan Academy, Unimarconi erogherà due prestigiosi programmi: il Master in Digital Marketing e il Master in Computer Science.

Questa opportunità offre agli studenti di Singapore e a quelli provenienti dall'estero il beneficio di ottenere borse di studio offerte dal governo di Singapore, la possibilità di richiedere un visto di permanenza nella città-stato e l'accesso ad ulteriori percorsi di studio.

La rilevanza di questa autorizzazione non può essere sottovalutata. I titoli ottenuti dai nostri programmi sono riconosciuti a livello globale anche dal settore industriale, offrendo agli studenti opportunità di carriera internazionali e un vantaggio competitivo significativo.

L'approvazione del CPE rappresenta un significativo riconoscimento dell'impegno di Unimarconi nel fornire un'offerta accademica e professionale all'avanguardia. Come sottolinea il Dott. Arturo Lavalle, Responsabile dell’Area R&D e Relazioni Internazionali dell’ateneo, «abbiamo sempre posto l'attenzione sulla qualità operando in conformità ai criteri e agli standard di regolamentazione tanto a livello nazionale che internazionale. La forza di questo risultato sta nel fatto che è maturato in un contesto altamente competitivo dove occorre misurarsi con attori di dimensioni e spessore di carattere globale»

Questo aspetto altamente sfidante ci spinge a lavorare in un’ottica di miglioramento continuo e a rafforzare la nostra presenza in una regione estremamente strategica, quale è il Sud Est asiatico, di cui Singapore costituisce non solo un hub finanziario e digitale ma anche formativo e di ricerca». Qualità e posizionamento internazionale sono due pilastri della mission Unimarconi molto cari al Presidente e DG, Dott. Alessio Acomanni, il quale afferma che “l’ateneo continuerà a investire nel rafforzamento della sua dimensione internazionale potenziando la propria offerta formativa in modo flessibile e dinamico per rispondere ai continui e repentini mutamenti del mercato del lavoro globalizzato.

In questa prospettiva, l’obiettivo è di proseguire nella proposta di un'esperienza di apprendimento di alto livello per gli studenti provenienti da tutto il mondo, contribuendo al loro successo professionale e personale. Siamo orgogliosi di aprire le porte a nuove opportunità educative e di ampliare la portata internazionale dell'istruzione superiore italiana". Grande soddisfazione è stata espressa anche dal CEO di Lithan Academy, Leslie Loh, il quale dichiara «mi congratulo con Unimarconi per aver raggiunto questo storico risultato che evidenzia gli sforzi dell'ateneo verso l'eccellenza accademica e il rispetto dei criteri qualitativi a livello internazionale. Attraverso la nostra partnership, sia gli studenti di Singapore che quelli di altri paesi potranno accedere a due master riconosciuti a livello globale. L'approvazione del CPE apre la strada a importanti opportunità formative e prospettive di carriera internazionale. Siamo fieri di supportare Unimarconi nell'espandere la portata dell'istruzione superiore italiana e offrire agli studenti esperienze formative di valore assoluto che favoriscono la loro crecita personale e professionale».