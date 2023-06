Il dipartimento di Scienze umane dell'Unimarconi eccelle nella ricerca e vince due progetti di ricerca di interesse nazionale nel settore SH_4

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi continua a distinguersi come eccellenza nella ricerca, grazie al risultato raggiunto dal Dipartimento di Scienze Umane. Recentemente, il Dipartimento ha vinto due Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale nell'ambito del bando Prin 2022, nel comparto disciplinare SH_4 intitolato «The human mind and its complexity».

Un traguardo significativo per essere l'unica università privata ad aver ottenuto il finanziamento di ben due progetti nel settore SH_4. Le due proposte, che fanno riferimento rispettivamente all'ambito linguistico e psicologico, sono state ideate dal Prof. Luca Alfieri e dalla Prof.ssa Chiara Baglioni e sviluppate all'interno del Dipartimento di appartenenza che ha svolto un ruolo di primo piano nel coordinamento di tutte le unità coinvolte.

Il Presidente e Direttore Generale, Dott.

Alessio Acomanni, ha commentato con entusiasmo questi risultati: «Sono estremamente orgoglioso del Dipartimento di Scienze Umane dell'Unimarconi per il successo di questi due importanti progetti. L'Unimarconi, prima università digitale italiana, rappresenta un unicum nell'ambito dell'attività di ricerca e questi risultati ne testimoniano l'impegno nel promuovere inziative con l'obiettivo di favorire il progresso scientifico in tutti i settori. Non a caso, sempre in ambito PRIN, ci siamo già aggiudicati in una edizione precedente altri due finanziamenti con un progetto sul Fintech coordinato dal Prof. Valerio Lemma e uno sulla valutazione del rischio geologico per il patrimonio culturale con unità costituita dalla Prof.ssa Stefania Lirer e dal Prof. Ernesto Grande».