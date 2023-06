Quando l’Università online è alla portata di tutti

Le università telematiche sono ormai una realtà ben consolidata nel panorama dell’istruzione superiore e rappresentano un’opzione sempre più valida per gli studenti. L’ateneo online permette infatti di usufruire di un’offerta formativa equiparabile a quella delle università fisiche, in maniera compatibile a eventuali attività lavorative e senza la necessità di alcun trasferimento, fattore che garantisce un risparmio economico non indifferente.

L’origine degli atenei digitali in Italia risale al 2004, anno in cui l’Università degli Studi Guglielmo Marconi viene istituita e riconosciuta dal MUR. Dalla fondazione, l’Unimarconi si propone di fornire agli studenti le competenze necessarie per affrontare al meglio il mondo del lavoro e formare figure professionali attraverso corsi che coinvolgono imprese, scuole e territorio.

Nei suoi quasi vent’anni di attività l’Unimarconi è cresciuta in maniera costante, rivoluzionando la didattica attraverso i suoi continui investimenti in infrastrutture e tecnologie per evolversi e mantenersi all’avanguardia nel settore del Digital E-learning. Questa crescita è testimoniata dal numero degli iscritti, in continuo aumento, che attualmente superano le 80 mila unità e dalle collaborazioni con realtà autorevoli, come quella in atto con 24ORE Business School.

L’offerta formativa

L’Unimarconi propone una gamma di corsi ampia e trasversale, che va incontro alle esigenze degli studenti e abbraccia le richieste del mondo lavorativo in costante evoluzione con sei facoltà (Lettere, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Ingegneria e Scienze della Formazione), ventuno corsi di laurea con oltre venti orientamenti, cinquanta corsi Post Lauream, Corsi di formazione in collaborazione con aziende di spicco e una Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Inoltre, l’ateneo ha avviato dei programmi formativi e innovativi con primarie aziende partner come Intellera, SAS e 24ORE Business School, che assicurano una formazione funzionale alla specializzazione nel lavoro, attraverso un approccio life long learning.

L’ateneo digitale, oltre a garantire un’istruzione di alta qualità ai propri alunni, fornisce loro le opportunità di realizzare i propri obiettivi professionali. A questo serve il Career Service – ponte tra formazione universitaria e mondo lavorativo - che dà accesso a una vasta gamma di servizi e risorse per sviluppare le competenze maggiormente ricercate nel mercato del lavoro, valorizzare le soft skills e permettere l’accesso a posizioni lavorative che rispecchino gli interessi, le aspirazioni e gli obiettivi di carriera degli studenti.

Affinché gli iscritti scelgano in maniera consapevole quale tra i tanti corsi a disposizione sia il più adatto a loro, è presente l’Ufficio Orientamento, che supporta gli studenti in una decisione fondamentale per la loro crescita personale e professionale, attraverso colloqui di orientamento per le diverse aree didattiche.

Tra i principi basilari dell’Unimarconi c’è l’inclusione e il diritto allo studio per tutti e proprio a questa finalità ha istituito l’Ufficio Orientamento/Accoglienza Studenti Disabili: per fornire a chi ha esigenze particolari legate a disabilità certificate tutte le informazioni necessarie riguardo il tema dell’accessibilità alle strutture e alla didattica.

I servizi a disposizione degli studenti

Il valore aggiunto dell’Unimarconi è la rete di servizi messi a disposizione dei propri iscritti, che garantiscono loro una serie di vantaggi lungo tutto il percorso di studi. L’anno accademico è a misura di studente che, grazie alla flessibilità della didattica dell’ateneo, può sia gestire il proprio percorso in maniera autonoma secondo le proprie esigenze, sia contare sull’assistenza continua da parte di personale tecnico e amministrativo esperto e competente, che accompagna gli alunni dall’orientamento iniziale fino all’ingresso nel mondo del lavoro. Oltre al personale, sono presenti anche portali e skill tecnologiche che permettono di comunicare in maniera immediata e semplice con i servizi didattici d’informazione dell’Università, come la My Unimarconi ideata per il dispositivo Alexa.

La flessibilità e l’autonomia nella gestione di ogni percorso formativo individuale è possibile grazie alle video lezioni disponibili in ogni momento della giornata e facilmente reperibili sulla piattaforma virtuale MyUnimarconi. Intuitiva, semplice e accessibile da qualsiasi dispositivo digitale, la piattaforma permette agli studenti di usufruire al meglio della didattica, curata nei minimi dettagli dai docenti altamente qualificati dell’ateneo. Anche gli appelli degli esami sono pensati per rispondere alle necessità degli studenti: si possono tenere nelle aule virtuali organizzate dai docenti, in presenza nella sede centrale di Roma o in una delle numerose sparse in tutta Italia.

La vocazione di Unimarconi, innovativa nelle tecnologie e avanguardistica nella metodologia dell’apprendimento online, si evince anche dal piano di investimenti, in programma per il prossimo futuro, nel settore dei metaversi applicati alla formazione, attraverso progetti di ricerca da loro finanziati. L’obiettivo è quello di dare vita a una vera e propria segreteria nel Metaverso, dove richiedere informazioni sulle modalità di iscrizione, prenotare gli esami e interagire con gli oggetti presenti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.unimarconi.it. In alternativa, si può contattare l’ateneo via mail all’indirizzo futurostudente@unimarconi.it o chiamare il numero 06/377251.