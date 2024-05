Sinner al Roland Garros, l'ultimo "indizio" del super coach Cahill: una racchetta sulla terra battuta e le palline di Parigi

Se era bastata una valigia e l'emoticon di una volpe per far scattare l'euforia tra i tifosi che aspettano il ritorno in campo di Jannik Sinner, cosa può succedere se dal super coach Cahill arriva un altro indizio verso il Roland Garros? Stavolta nell'ultima foto pubblicata sui social c'è una racchetta poggiata su un campo in terra battuta, quello su cui si disputa il torneo parigino, e tre palline con la scritta "Roland Garros 2024". Insomma, Jannik è in campo ed è tornato ad allenarsi con la racchetta per arrivare preparato al 26 maggio, quando prenderà via il tabellone principale.