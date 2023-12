Terra Amara oggi non va in onda, Canale 5 cambia il palinsesto: ecco quando torna in tv la soap opera turca

Brutte notizie per i telespettatori fedeli di Terra Amara. Nonostante le feste del Natale siano finite la soap opera turca neanche oggi, mercoledì 27 dicembre andrà in onda su Canale 5. Le avventure di Umit, Demir, Gaffur, Yilmaz, Zuleyha, Fikret e degli altri protagonisti della serie di Mediaset si fermano. Ma tranquilli, torneranno presto. Canale 5 infatti ha deciso di mandare in "ferie" la soap per il perido natalizio, ma dal 30 dicembre tutto torna come prima.