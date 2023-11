Gratta e vinci, gioca 10 euro e ne vince 2 milioni: festa in una tabaccheria di Torino

Gioca 10 euro al Gratta e Vinci e ne vince due milioni. È successo nell'Antica Tabaccheria in corso Trapani a Torino dove Mariella e Dario, i fratelli proprietari, hanno festeggiato la vincita del cliente fortunato. I due conoscono ovviamente l'identità di un abituale frequentatore dell'attività, ma non vogliono rivelare l'identità.

Gratta e vinci, i precedenti a Torino

Secondo quanto raccontato dalla proprietaria la loro tabaccheria è già stata teatro di premi milionari in passato. Stesso discorso anche per Torino, città per la quale sarà un anno da ricordare. Qui, in una tabaccheria di Corso Svizzera, a giugno è stata registrata una super vincita da 6 milioni di euro