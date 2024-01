Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 15 gennaio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Dalla seconda puntata nuova fiction di Rai 1 "La storia" al "Grande Fratello" su Canale 5, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Oltre a questo, però, spazio anche all'attualità, con "Farwest" su Rai 3 e "Quarta repubblica" su Rete 4, e agli show, con "Enricomincio da me" su Rai 2 e "Freedom oltre il confine" su Italia 1. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 15 gennaio, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.