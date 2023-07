La mail esprime ben più di un timore. Manifesta il rischio che salire a bordo del Titan, il sottomarino a cinque posti imploso durante un viaggio di esplorazione ai resti del Titanic, potesse trasformarsi in una missione suicida: «Non voglio fare la Cassandra, ma sono molto preoccupato che possa uccidere se stesso e gli altri nel tentativo di aumentare il suo ego», scrive David Lochridge a proposito del Ceo di OceanGate Stockton Rush, una delle vittime del batiscafo. L’allarme di Lochridge, ex direttore delle operazioni marittime della società americana proprietaria del Titan, è rimasto inascoltato e la compagnia statunitense lo ha licenziato per aver sollevato dubbi sulla sicurezza delle operazioni sottomarine.