Quattordici millisecondi. Questo il tempo che il Titan avrebbe impiegato per implodere. Un nuovo video ripercorre tutte le fasi, divise nel tempo. A realizzare il filmato il tedesco Ronald Wagner, che ha un dottorato di ricerca in ingegneria. Con il software AutoCAD, programma di disegno tecnico assistito dal computer, mostra quanto accaduto al sommergibile nelle profondità dell'oceano. Lì dove hanno perso la vita cinque persone in viaggio per vedere il relitto più famoso (e irragiungibile) del mondo: il Titanic.

Titan, l'esperto (e amico) del ceo di OceanGate: «Rush sapeva che sarebbe imploso, a bordo scricchiolava tutto»