Spese scolastiche detraibili: ecco come scaricare i costi di scuola e università sul modello 730

Le spese scolastiche, e anche quelle per la formazione universitaria, sostenute per i figli possono essere portate in detrazione direttamente all’interno del Modello 730. È previsto uno sconto del 19% dell’IRPEF calcolato sui costi sostenuti dai genitori ma le spese, come quelle sanitarie, devono sempre essere tracciabili. Vediamo come funziona.