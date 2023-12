Sciopero trasporti 15 dicembre Roma, orari e fasce di garanzia: metro, autobus e tram a rischio

Nuovo - ennesimo - sciopero dei trasporti a Roma. Anche oggi mezzi fermi e servizi non garantiti dalle 9 alle 13 con possibili disagi sulle linee di Atac e Roma Tpl, ma anche sui bus e sulle ferrovie gestite da Cotral. Sulla rete Atac la mobilitazione riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub affidamento.

La protesta - organizzata a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato, Orsa, Sub, Cub, Cobas, Adl eSgb - riguarderà infatti tutti i mezzi di trasposto.