Precettazione, cosa è e come funziona: per sciopero 17 novembre ipotesi ok a stop dalle 9 alle 13 per trasporti tranne aerei

Precettazione in vista per lo sciopero generale di venerdì prossimo, 17 novembre, proclamato da Cgil e Uil contro la manovra economica. Dopo i no dei sindacati alla richiesta avanzata dal Garante e dal Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, di ridurre da 8 a 4 ore le mobilitazioni che interesseranno il trasporto pubblico locale, il trasporto ferroviario, il pubblico impiego, le poste e i lavoratori dell'igiene ambientale, le possibilità che non si materializzi l'intervento del governo sono ridotte al lumicino.

Sciopero Roma 17 novembre: bus, metro e tram a rischio per 24 ore. Orari e fasce di garanzia

L'orientamento di Salvini è consentire lo sciopero dalle 9 alle 13 di venerdì 17 per tutto il settore trasporti, a eccezione di quello aereo su cui i sindacati avevano già confermato un ripensamento.