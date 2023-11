Sciopero Roma 17 novembre: bus, metro e tram a rischio per 24 ore. Orari e fasce di garanzia

Ancora un venerdì a Roma per lo sciopero dei trasporti. Si tratta del quarto nell'ultimo mese (l'ultimo il 20 ottobre). L'agitazione è stata proclamata dalle federazioni dei trasporti Filt Cgil e Uiltrasporti. Si tratta di 24 ore di sciopero generale che coinvolgerà nel settore dei trasporti i mezzi gestiti da Atac, Roma Tpl e Cotral.

Lo sciopero

A rischio venerdì 17 novembre ci saranno bus, tram e metropolitane. Lo stop inizia alle ore 8.30 e termina alle 17 quando scatta la fascia di garanzia che durerà fino alle 20. Dalle 20 quindi al via la nuova fase dello sciopero di 24 ore. I servizi quindi saranno garantiti solo i nelle fasce protette, quindi da inizio servizio alle 8.30 e poi di nuovo dalle 17 alle 20.

Sciopero generale 17 novembre: trasporti, scuola, taxi e servizi. Ecco chi si ferma e quando: le fasce garantite

Aperti i parcheggi di scambio gestiti da Atac e le biglietterie online. C'è il rischio che non venga garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni della metropolitana. Modifiche al servizio anche nella notte tra il 16 e il 17 novembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n").