Iran, elezioni il 28 giugno: Ghalibaf pronto a sostituire Raisi (con l'appoggio dell'esercito): ecco cosa può succedere

Con l'improvvisa morte di Ebrahim Raisi corrono sui media e tra gli esperti le speculazioni sul suo possibile successore, che sarà scelto nel voto presidenziale fissato per il 28 giugno. Una partita che va di pari passo con quella per stabilire chi succederà all'85enne ayatollah Khamenei come Guida Suprema del Paese: il nome di Raisi era infatti tra i più menzionati da analisti e funzionari come uno dei principali contendenti. Insieme a quello del figlio di Khamenei, Mojtaba, che ora sembra avere strada libera verso la leadership della Repubblica islamica. Ma la sua sarebbe una nomina rischiosa in un Iran che non digerisce facilmente il concetto di potere ereditario. Secondo l'articolo 131 della Costituzione, in caso di morte del presidente, il suo primo vice - in questo caso Mohammad Mokhber - assume ad interim i poteri della presidenza, con il benestare della Guida suprema. Contemporaneamente, un consiglio composto dal presidente del Parlamento, capo della magistratura e primo vicepresidente organizza le elezioni entro 50 giorni. E come per tutte le consultazioni elettorali, per partecipare i candidati dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio dei Guardiani, incline a mantenere il potere conservatore sotto l'influenza dell'ayatollah.

Iran, Raisi assassinato? Le ipotesi di sabotaggio, i "finti" soccorsi" e le accuse agli 007 israeliani: cosa non torna dell'incidente

Ghalibaf in pole

Tra i nomi che circolano per il futuro presidente, l'opzione più accreditata sembra essere quella di Mohammad Bagher Ghalibaf, attuale capo del Parlamento.

La crisi politica

L'ex ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif potrebbe invece essere auspicabile se il governo volesse affrontare le crisi di politica estera e anche alcune crisi interne. Meno peso sembra avere il nome di Parviz Fattah, capo della potente Fondazione dell'ordine dell'imam Khomeini (Setad), in passato candidato alle elezioni ma attualmente non in voga nell'opinione pubblica. Quello di Hossein Dehghan, attuale capo della Fondazione Mostazafan, è invece un profilo che ha dimostrato di avere la fiducia del governo, e come Ghalibaf mantiene il sostegno di alcune fazioni all'interno dell'esercito. Ma rispetto al primo è meno accreditato a imporsi come opzione principale di voto in un periodo così breve. Altro nome in circolazione è quello dell'attuale ministro della Cultura e del Turismo Ezzatullah Zargami. E nella rosa delle possibili candidature spunta anche Mahmoud Ahmadinejad, l'imprevedibile e controverso ex presidente che però dovrebbe lottare duramente per ottenere l'approvazione dal Consiglio dei Guardiani.

Corsa alla presidenza

Anche molti giovani politici ambiziosi, come il sindaco di Teheran Alireza Zakani e il ministro delle Strade Mehrdad Bazrpash hanno mostrato interesse per la presidenza. Ma data la situazione di crisi nel Paese e nella regione, l'idea di affidarsi a un nome che non sia consolidato risulta improbabile. La morte di Raisi non fa infatti che esacerbare un quadro politico già in difficoltà, con l'astensionismo in crescita sia per la prevedibile squalifica dei candidati moderati e riformisti sia come conseguenza della repressione delle proteste antigovernative esplose alla fine del 2022. L'unica cosa certa è che l'ultima parola spetterà ancora a Khamenei.