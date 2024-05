Il Volo - Tutti per Uno, stasera in tv su Canale 5 la (seconda) serata evento: da I Santi Francesi a Gianna Nannini, ospiti e scaletta

Dopo il successo della prima puntata, torna stasera in tv, martedì 21 maggio, su Canale 5 Il Volo - Tutti per Uno, tre serate evento dall'Arena di Verona. La serata, in onda stasera dalle 21.40 su Canale 5, sarà condotta dal trio, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, con la partecipazione di Federica Panicucci. Uno spettacolo (progetto di Michele Torpedine) all'insegna della grande musica con artisti prestigiosi e momenti inediti. Dopo l'uscita di Ad Astra - il primo disco di inediti uscito il 29 marzo - e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, Il Volo festeggia su Canale 5 i 15 anni di una carriera strepitosa.

Il Volo, stasera la serata evento su Canale 5: gli ospiti

Condotta da Il Volo, la serata all’insegna della musica Il Volo – Tutti per uno vedrà la partecipazione di Federica Panicucci e tantissimi cantanti e amici pronti a duettare.

Tra gli ospiti di questa sera ci saranno Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello. La regia dello spettacolo è affidata a Luigi Antonini. La terza e ultima serata de “Il Volo Tutti per Uno” andrà in onda martedì 28 maggio in prime-time su Canale 5.