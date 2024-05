Marconi, stasera l'ultima puntata della miniserie dedicata al “papà” della radio: la giornalista braccata dall'OVRA. Ecco come finisce: cast e dove è girata

Stasera in tv, martedì 21 maggio, su Rai 1 andrà in onda la seconda (e ultima) puntata della miniserie dedicata a Guglielmo Marconi. Con Stefano Accorsi protagonista (e Nicolas Maupas che interpreta l'inventore da giovane) “Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo” è la serie dedicata al "papà" della radio, in occasione del 150esimo anniversario dalla sua nascita e del 100esimo anniversario di Radio Rai.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Marconi vince, Hunziker si difende bene, debutto al 5,5% per Cattelan (anche senza Fedez)

Dopo il primo episodio, andato in scena ieri lunedì 21 maggio con ottimi ascolti, si conclude oggi la serie di Stand by me in collaborazione con Rai Fiction (prodotta da Simona Ercolani), per la regia di Lucio Pellegrini.