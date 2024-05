Tenniscore è la nuova tendenza della moda 2024. Con Sinner e Zendaya in Challengers nasce la tennis mania

Non solo sui nostri schermi: la tennis mania, nota come "tenniscore" è arrivata anche nei nostri guardaroba. La nuova tendenza ossessiona celebrità e persone comuni. Se l'anno scorso tutti volevano indossare il rosa, incantati dal mondo di Barbie, ad oggi tutti vogliono indossare gonne plissettate, calzini bianchi di spugna, gilet e maglie oversize. Ma da dove nasce e perché vogliamo sentirci un po' parte di Wimbledon? Tutto parte ormai da Jannik Sinner, il campione italiano che ha fatto appassionare tutti al tennis. Poi è arrivata Zendaya con i suoi incredibili look in Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino. Di fatto è diventata la tendenza di moda 2024 sulle passerelle e su Tik Tok.