Meteo, allerta rossa in Lombardia e in Veneto. Zaia: «Danni ingenti». Temporali e grandine anche in Toscana

Meteo, il Nord Italia ancora nella morsa del maltempo​. Pioggia mai così intensa a Milano negli ultimi 170 anni e, dalla mezzanotte, scatterà in città l'allerta rossa con rischio inondazione per il Seveso e il Lambro. Particolarmente complessa è la situazione in Veneto, dove la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allarme «rosso» per criticità idrogeologica e idraulica su gran parte del territorio regionale, valido a partire dalla tarda serata di oggi: per le prossime 24 ore infatti sono previste nuove precipitazioni nell’ordine di 100, 110 millimetri per mq. Temporali, grandine e vento anche in Toscana, dove è stata diramato un bollettino con allerta gialla.

