Ancora maltempo sull'Italia. Dopo i temporali e gli allagamenti delle ultime ore, nuove correnti fredde in discesa verso il Portogallo manterranno in vita una vasta saccatura che si è annidata tra l'Europa centro occidentale, il Mediterraneo centrale e il nord Africa. Un fatto, questo, che provocherà nuove perturbazioni sulla nostra penisola. Ma dove? E per quanto?