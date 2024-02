Nato, la nuova strategia sulle armi per fermare Donald Trump. «A rischio la vita di Stati Uniti ed Europa». Cosa prevede

La risposta della Nato alla minaccia di Trump non si lascia attendere. L'Alleanza è pronta a una nuova strategia sulle armi all'Ucraina per arginare le posizioni del tycoon. L'ex presidente americano si è più volte vantato di poter porre fine alla guerra della Russia contro Kiev entro 24 ore, ma ora è passato a toni più accesi. «Incoraggerei Mosca ad attaccare i Paesi Nato che non pagano», è l'ultima provocazione. Stoltenberg, il numero 1 dell'Alleanza, si sta muovendo per fermarlo. Secondo il capo della Nato le osservazioni di Trump potrebbero mettere a rischio la vita degli Stati Uniti e dell’Unione Europea.

Nato, ecco i 20 Paesi che Trump minaccia di non difendere contro la Russia: c'è anche l'Italia