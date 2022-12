Tutti i personaggi famosi morti nel 2022, da Monica Vitti a Piero Angela passando per Gorbaciov e Mihajlovic

C'è almeno una triade di personaggi famosi che sono morti e che dà la misura di come durante questo 2022, un altro pezzo importantissimo di Novecento se ne sia andato per sempre. La Regina Elisabetta, Michael Gorbaciev e Jiang Zemin. Ma anche Boris Pahor e Madeleine Albright. In Italia basti pensare a Ciriaco De Mita, Piero Angela e Leonardo Del Vecchio.